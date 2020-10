NFL: Wilson rettet Seahawks, Smith gibt Comeback

Köln (SID) - Die Seattle Seahawks sind in der National Football League (NFL) weiter ungeschlagen. Dank eines Touchdown-Passes von Quarterback Russell Wilson 15 Sekunden vor dem Spielende siegte der Super-Bowl-Champion von 2014 mit 27:26 gegen die Minnesota Vikings. Die Seahawks sind damit die einzige Mannschaft mit fünf Siegen nach fünf Spielen. Aufgrund zahlreicher Coronafälle bei mehreren Mannschaften wurden mittlerweile acht Begegnungen in der NFL verschoben.

Ungeschlagen: Russell Wilson (Nr. 3) und die Seahawks © SID

Teuer bezahlen mussten die Dallas Cowboys ihren zweiten Saisonsieg. Quarterback Dak Prescott wurde im dritten Viertel des Spiels gegen die New York Giants mit einem Knöchelbruch vom Feld und in ein Krankenhaus gebracht, für ihn ist die Saison bereits zu Ende. Durch ein Field Goal von Kicker Greg Zuerlein mit der letzten Aktion des Spiels gewannen die Cowboys gegen die weiter sieglosen Giants mit 37:34.

Nach dem 16:23 gegen die Carolina Panthers und damit der fünften Niederlage im fünften Spiel entließen die Atlanta Falcons am Sonntag Cheftrainer Dan Quinn und General Manager Thomas Dimitroff. Beide hatten die Falcons noch 2016 in den Super Bowl geführt, dort unterlag die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Georgia allerdings trotz einer 28:3-Führung noch mit 28:34 in der Verlängerung gegen Tom Brady und die New England Patriots.

Quarterback Alex Smith feierte unterdessen 693 Tage nach seiner Horrorverletzung sein Comeback für das Washington Football Team. Beim 10:30 gegen die Los Angeles Rams wurde der 36-Jährige im zweiten Viertel für den angeschlagenen Kyle Allen eingewechselt. Im November 2018 hatte Smith mehrere Frakturen im Schien- und Wadenbein erlitten - im Nachgang waren schwere Komplikationen aufgetreten.

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes kassierte unterdessen im fünften Spiel die erste Niederlage der Saison. Die Chiefs unterlagen den Las Vegas Raiders mit 32:40. Mahomes spielte weit unter seinen Möglichkeiten, nur 22 von 43 Pässen kamen an. Finalgegner San Francisco 49ers verlor beim 17:43 gegen die Miami Dolphins auch sein drittes Heimspiel, Quarterback Jimmy Garoppolo wurde nach der Halbzeit auf die Bank gesetzt.

Weiter ungeschlagen bleiben neben den Seahawks auch die Pittsburgh Steelers um Star-Spielmacher Ben Roethlisberger. Der sechsmalige Meister siegte mit 38:29 gegen die Philadelphia Eagles. Die Cleveland Browns feierten mit 32:23 gegen die Indianapolis Colts ihren vierten Sieg im fünften Spiel, es ist ihr bester Saisonstart seit 1994. Cheftrainer war damals noch Bill Bielichick.