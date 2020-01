NFL: Zweimaliger Super-Bowl-Champion Eli Manning hört auf

Köln (SID) - Der zweimalige Super-Bowl-Champion Eli Manning beendet seine Football-Karriere nach 16 Spielzeiten in der NFL. Wie die New York Giants mitteilten, wird der 39 Jahre alte Quarterback diesen Schritt am Freitag bei einer Pressekonferenz offiziell vollziehen.

Eli Manning hört nach 16 NFL-Jahren auf © SID

Manning führte die Giants 2008 und 2012 zum Titel, in beiden Super Bowls wurde er zum wertvollsten Spieler gekürt. Trotz seiner Erfolge stand Eli Manning stets ein wenig im Schatten seines gut fünf Jahre älteren Bruders Peyton Manning, der den Super Bowl je einmal mit den Indianapolis Colts und den Denver Broncos gewann und zahlreiche Quarterback-Bestmarken in der NFL hält.