NFL testet Profis alle 24 Stunden - aber nicht an Spieltagen

Köln (SID) - Die National Football League (NFL) wird bei Spielern und wichtigen Teammitgliedern wie Trainern auf unbestimmte Zeit weiterhin tägliche Coronatests durchführen. Darüber informierte die US-Profiliga ihre 32 Teams wenige Tage vor dem Saisonstart in einem Memo.

Die NFL und die Spielergewerkschaft NFLPA hatten sich im Juli darauf geeinigt, jeden Tag zu testen. Da diese zwischenzeitlich verlängerte Vereinbarung am Samstag auslief, musste darüber erneut verhandelt werden. Die NFLPA drängte wie bereits zuletzt darauf.

An Spieltagen wird nicht getestet, die letzten Proben sollen am vorherigen Tag morgens genommen werden. Die Zahl der positiven Tests lag in der NFL bislang bei 0,1 Prozent. Allerdings fanden in diesem Jahr wegen der Pandemie keine Vorbereitungsspiele statt. Wenn die Teams auf Reisen gehen, dürfte es einen Anstieg geben.

Den Profis am Spielfeldrand hat die Liga empfohlen, Gesichtsmasken zu tragen. Pflicht ist das nicht, es sei denn, lokale Behörden schreiben es vor. Derzeit wäre dies nur bei Heimspielen der Buffalo Bills und der San Francisco 49ers der Fall.

Die neue NFL-Saison beginnt am Donnerstag (Ortszeit) mit dem Duell zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Houston Texans.