NHL: Anaheim holt Eakins als Headcoach

Anaheim (SID) - Die Anaheim Ducks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben einen neuen Headcoach gefunden. Das Team des deutschen Nationalspielers Korbinian Holzer wird künftig von Dallas Eakins trainiert, das teilten die Ducks am Montag mit. Der 52-Jährige betreute zuletzt Anaheims Farmteam, die San Diego Gulls in der American Hockey League. In der NHL stand Eakins von 2013 bis 2015 bereits bei den Edmonton Oilers als Chef hinter der Bande.

Dallas Eakins wird neuer Trainer der Anaheim Ducks © SID

Der neue Coach übernimmt nun von Ducks-Generalmanager Bob Murray, der die Mannschaft zuletzt übergangsweise betreut hatte und mit dem Team die Play-offs verpasste. Murray hatte im Februar kurzfristig Randy Carlyle ersetzt, der wegen Erfolglosigkeit gehen musste.