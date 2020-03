NHL: Bergmann überzeugt bei Sharks-Niederlage mit Härte

München (SID) - NHL-Neuling Lean Bergmann (21) hat bei seinem elften Einsatz in der nordamerikanischen Profiliga vor allem mit physischer Härte auf sich aufmerksam gemacht. Beim knappen 3:4 seiner San Jose Sharks gegen die Colorado Avalanche setzte der Eishockey-Nationalspieler in nur 9:14 Minuten Eiszeit neun Bodychecks und war in diesem Bereich der auffälligste Spieler. Die Sharks haben schon seit geraumer keine Chance mehr auf die Play-offs.

Lean Bergmann gewann mit den Sharks gegen Minnesota © SID

Bei Colorado fehlte der deutsche Goalie Philipp Grubauer noch immer wegen einer Unterkörperverletzung. Der Rosenheimer, der vom Tschechen Pavel Francouz glänzend ersetzt wird, befindet sich im Aufbautraining und könnte Mitte März ins Tor der Avalanche zurückkehren. Das Team aus Denver, für das der Finne Joonas Donskoi das siegbringende Tor erzielte, liegt mit 90 Punkten aus 68 Spielen klar auf Play-offs-Kurs.

Die Endrunde haben auch die Calgary Flames mit Tobias Rieder im Visier, sie kassierten allerdings in der Nacht auf Montag beim 3:5 gegen die Vegas Golden Knights einen Dämpfer. Der Landshuter Rieder kam nicht zum Einsatz.