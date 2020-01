NHL: Blackhawk Kane erreicht 1000. Punkt

München (SID) - Patrick Kane von den Chicago Blackhawks hat in der Eishockey-Profiliga NHL Geschichte geschrieben. Dem Flügelstürmer gelang beim 5:2 gegen die Winnipeg Jets der 1000. Punkt in seiner Karriere. Kane ist mit 31 Jahren und 61 Tagen der jüngste in den USA geborene Profi, dem dieses Kunststück gelang. Bisher hatte Jeremy Roenick (32 Jahre, 13 Tage) die Bestmarke gehalten.

Kane mit seinem 1000. Punkt in der NHL © SID

Kane bereitete den Treffer zum 4:1 durch Brandon Saad vor. Danach stürmte das ganze Blackhawks-Team aufs Eis, um Kane zu gratulieren. "Dass alle diesen besonderen Moment mit mir teilen wollten, werde ich nie vergessen", sagte der Star. In 953 NHL-Spielen für Chicago in 13 Spielzeiten gelangen Kane 380 Tore und 620 Vorlagen.

Dass die Blackhawks ihren fünften Sieg in Folge feierten, ging durch Kanes Meilenstein fast unter. "Es war ein großer Sieg für uns. Dass Kaner seinen 1000. Punkt erreicht hat, ist großartig für unser Team, aber natürlich vor allem für ihn. Es war für jeden von uns eine Ehre, dass er dabei sein durfte", sagte Chicagos Trainer Jeremy Colliton.

Zum Vergleich: Superstar Wayne Gretzky, mit insgesamt 2857 Punkten in 1487 NHL-Einsätzen Rekordspieler, erreichte diesen Meilenstein deutlich früher. Dem Kanadier gelang sein 1000. Punkt in seinem 424. NHL-Spiel - damals war er 23 Jahre und 328 Tage alt.