NHL: Blue Jackets spielen doch ohne Zuschauer

Köln (SID) - Die Columbus Blue Jackets aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL tragen ihre kommenden Heimspiele doch ohne Zuschauer aus. Ursprünglich hatte der Klub bekannt gegeben, eine Empfehlung des Gouverneurs von Ohio, Mike DeWine, zu ignorieren. Daraufhin sprach DeWine eine Anordnung aus, dass Sportveranstaltungen in Hallen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden müssen.

Die Blue Jackets wollen die Empfehlung ignorieren © SID

Die Blue Jackets wollten zu ihren Partien gegen die Pittsburgh Penguins am Donnerstag und die Nashville Predators am Samstag wie gewohnt Fans in die Arena lassen, doch nun bestreitet Columbus am Donnerstag das erste Geisterspiel in der Geschichte der NHL. Auch die San Jose Sharks tragen die verbliebenen drei Heimspiele in diesem Monat vor leeren Rängen aus.