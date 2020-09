NHL: Colorado gleicht gegen Dallas aus

Tampa (SID) - Colorado Avalanche wehrt sich weiter erfolgreich gegen das Aus in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Das Team des verletzten deutschen Torhüters Philipp Grubauer setzte sich in Spiel sechs der Best-of-Seven-Serie in Edmonton gegen die Dallas Stars mit 4:1 durch und glich im Viertelfinale zum 3:3 aus. Nach der Abwehr des zweiten Matchballs der Texaner hat Colorado damit am Freitag selbst die Chance zum Einzug ins Halbfinale.

MacKinnon (l.) baut Scorer-Serie aus © SID

Mit einem Tor und einem Assist baute Colorados Nathan MacKinnon seine Serie auf 14 Spiele in Folge mit mindestens einem Scorerpunkt aus (neun Tore/16 Assists). Dies ist die zweitlängste Serie in der NHL-Geschichte, er zog mit den Legenden Bobby Orr und Mark Messier gleich. Die Bestmarke hält Bryan Trottier, der 1981 18-mal nacheinander für die New York Islanders punktete.