NHL: Colorado verpasst Play-off-Halbfinale

Köln (SID) - Colorado Avalanche hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL das Play-off-Halbfinale verpasst. Das Team des verletzten deutschen Nationaltorhüters Philipp Grubauer unterlag im entscheidenden Duell den Dallas Stars mit 4:5 nach Verlängerung. Dallas entschied die Serie mit 4:3 für sich und trifft im Finale der Western Conference nun auf die Vegas Golden Knights.

Traf dreifach für Dallas: Joel Kiviranta © SID

Großen Anteil am Erfolg von Dallas hatte der Finne Joel Kiviranta, der gleich dreifach traf. Zunächst rettete er Dallas in die Verlängerung und erzielte dann den Siegtreffer. Alexander Radulow glänzte zudem mit einem Doppelpack.

Die Golden Knights setzten sich ebenfalls im siebten Spiel gegen die Vancouver Canucks klar mit 3:0 durch und entschieden die Serie mit 4:3 für sich.

In der Eastern Conference wartet Tampa Bay Lightning noch auf den Finalgegner. Tampa trifft entweder auf die Philadelphia Flyers oder die New York Islanders mit den Deutschen Thomas Greiss und Tom Kühnhackl. In der Serie dieser beiden Teams steht es 3:3, das entscheidende Spiel findet am Samstagabend (Ortszeit) statt.