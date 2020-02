NHL: Draisaitl mit vier Assists bei Oilers-Sieg

Köln (SID) - Die Erfolgsserie von Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hält an. Der deutsche Nationalspieler trug sich auch beim 8:3 der Edmonton Oilers bei den Calgary Flames und damit schon im elften Spiel nacheinander in die Scorerliste ein. Draisaitl steuerte vier Assists bei und führt in der NHL-Rangliste nun mit 83 Punkten vor Mitspieler Connor McDavid (79), der gegen die Flames auf zwei Tore kam.

Leon Draisaitl: Zwei Vorlagen beim Sieg gegen Arizona © SID

Einen schwarzen Tag erlebten die deutschen Torhüter. Thomas Greiss verlor mit den New York Islanders 3:4 nach Verlängerung gegen die Vancouver Canucks. Es war die dritte Heimniederlage nacheinander für die "Isles", bei denen Tom Kühnhackl nur 6:47 Minuten zum Einsatz kam. Noch schlechter erging es Philipp Grubauer, der mit Colorado Avalanche 3:6 bei den Philadelphia Flyers unterlag: Er kam auf eine Fangquote von lediglich 81,5 Prozent.