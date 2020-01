NHL: Draisaitl mit zwei Assists bei Edmontons Sieg

Köln (SID) - Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem klaren Sieg in die Spielpause gegangen. Beim 7:3 gegen die Arizona Coyotes steuerte der deutsche Nationalspieler zwei Vorlagen bei. In der Scorerwertung der NHL, die wegen ihres All-Star-Wochenendes eine Pause einlegt, liegt Draisaitl mit 73 Punkten hinter Klubkollegen Connor McDavid (74), der diesmal zwei Tore erzielte.

Leon Draisaitl: Zwei Vorlagen beim Sieg gegen Arizona © SID

Die New York Islanders mit Tom Kühnhackl verspielten beim 4:6 gegen die Washington Capitals eine 4:1-Führung nach zwei Dritteln. Bei der Aufholjagd erzielte Alex Owetschkin zwei seiner drei Treffer. Mit insgesamt 692 Treffern zog der Russe in der ewigen Rangliste mit Steve Yzerman auf Rang neun gleich. Kühnhackl spielte 10:19 Minuten, Torhüter Thomas Greiss kam bei den Islanders nicht zum Einsatz.

Spielen durfte dagegen Torhüter Philipp Grubauer, der mit Colorado Avalanche gegen NHL-Champion St. Louis Blues zu einem 5:3 kam. Tobias Rieder unterlag dagegen mit den Calgary Flames mit 2:5 im kanadischen Duell bei den Ottawa Senators. Eine Niederlage kassierte auch der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach der Los Angeles Kings: Bei den Philadelphia Flyers verloren die Kalifornier mit 1:4.