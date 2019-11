NHL: Draisaitl punktet fleißig weiter

Köln (SID) - Trotz einer ärgerlichen Auswärtsniederlage präsentiert sich Eishockey-Star Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter in Topform. Beim 3:6 seiner Edmonton Oilers bei den San Jose Sharks gelangen dem deutschen Stürmer ein Tor und eine Vorlage. Damit punktete Draisaitl bereits im zehnten Spiel in Folge und belegt mit nun 36 Scorerpunkten (15 Tore, 21 Assists) weiterhin Platz eins der Rangliste.

Punktet und punktet: Leon Draisaitl © SID

Ebenfalls mit Niederlagen abfinden mussten sich Draisaitls Nationalmannschaftskollegen Dominik Kahun und Korbinian Holzer. Während Kahun mit den Pittsburgh Penguins 2:3 nach Verlängerung bei den New York Rangers verlor, unterlagen Holzers Anaheim Ducks ebenfalls in der Overtime den Detroit Red Wings mit 3:4.