NHL: Draisaitl schießt Oilers in Pittsburgh zum Sieg

Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum zehnten Saisonsieg geschossen. Bei den Pittsburgh Penguins, die Nationalstürmer Dominik Kahun für die Partie aus dem Kader strichen, erzielte Draisaitl (63.) beim 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) in der Verlängerung den entscheidenden Treffer - der 24-Jährige baute dadurch seine Führung in der Scorerliste der NHL mit nunmehr 26 Punkten (13 Tore, 13 Assists) aus.

Draisaitl glänzt mit drei Scorerpunkten © SID

Beim Comeback des russischen Superstars Jewgeni Malkin, auf den die Penguins wegen einer Unterkörperverletzung nach einem harten Check elf Spiele nicht zurückgreifen konnten, brachte Colby Cave die Oilers mit seinem ersten Saisontreffer in Führung (28.). Brian Dumoulin (54.) glich in Unterzahl für die Hausherren um Ausnahmespieler Sidney Crosby aus.

In der Overtime ließ Draisaitl Penguins-Goalie Matt Murray im Eins Gegen Eins keine Chance und überwand ihn mit einem sehenswerten Handgelenkschuss.