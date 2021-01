NHL: Draisaitl trifft mit "Buzzer Beater" zum Sieg

Köln (SID) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seine Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit einem "Buzzer Beater" in buchstäblich letzter Sekunde zum Sieg geführt. Deutschlands Sportler des Jahres traf beim 4:3 bei den Winnipeg Jets 0,7 Sekunden vor der Schlusssirene. Es war das späteste Siegtor in der regulären Spielzeit in Edmontons Klubgeschichte.

Leon Draisaitl traf zum Sieg © SID

Für die Oilers war es erst der dritte Sieg im siebten Spiel. Draisaitl, der neben seinem dritten Saisontreffer auch einen Assist gab, stand dabei 21:43 Minuten auf dem Eis, sein Mitspieler Dominik Kahun kam auf 14:05 Minuten. Starspieler Connor McDavid legte drei Treffer auf.

Torhüter Philipp Grubauer verlor mit Colorado Avalanche 1:3 bei den Anaheim Ducks. Die Detroit Red Wings unterlagen ohne Thomas Greiss 2:6 bei den Chicago Blackhawks. Tobias Rieders Buffalo Sabres setzten sich 4:3 bei den Washington Capitals durch.