NHL: Draisaitl und Rieder kassieren mit Edmonton vierte Niederlage in Folge

Edmonton (SID) - Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl und sein Teamkollege Tobias Rieder haben mit den Edmonton Oilers die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die beiden Nationalspieler verloren in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit dem fünfmaligen Stanley-Cup-Champion gegen die Colorado Avalanche in eigener Halle 1:4. Beim Team aus Denver musste der deutsche Torhüter Philipp Grubauer wieder seinem russischen Konkurrenten Semjon Warlamow den Vortritt lassen.

NHL: Oilers verlieren gegen Colorado © SID

Nach der Pleite liegen die Oilers knapp außerhalb, Colorado knapp innerhalb der Play-off-Ränge. Die Avalanche beendete mit dem Erfolg eine fünf Spiele andauernde Negativserie, Warlamow parierte 26 von 27 Schüssen auf sein Tor. Der derzeitige NHL-Topscorer Mikko Rantanen war mit einem Treffer und einer Vorlage ein entscheidender Faktor. Das einzige Tor für die Oilers erzielte nach einem zwischenzeitlichen 0:4-Rückstand der Kanadier Ty Rattie (50.).