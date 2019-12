NHL: Draisaitl verliert mit Edmonton

Köln (SID) - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL die zweite Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Beim 2:5 gegen die Vancouver Canucks blieb Draisaitl ohne Scorerpunkt. Seinem Teamkollegen Connor McDavid gelangen gegen Vancouver ein Tor sowie eine Vorlage, er schob sich mit nun 49 Punkten (19 Tore/30 Assists) in der NHL-Scorerwertung an Draisaitl (48/16/32) vorbei auf Position eins.

Ebenfalls eine Niederlage gab es für Dominik Kahun, der mit den Pittsburgh Penguins 2:5 bei den St. Louis Blues unterlag. Auch ihm gelang kein Scorerpunkt. Siege feierten dagegen die deutschen Torhüter Philipp Grubauer und Thomas Greiss. Grubauer gewann mit den Colorado Avalanche 7:3 gegen die Chicago Blackhawks, Greiss stand beim 2:0 der New York Islanders gegen die Columbus Blue Jackets knapp 14 Minuten im Tor, eher er wegen Schwindelgefühlen das Eis verlassen musste.