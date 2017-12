NHL: Drei Draisaitl-Assists zum Sieg der Oilers

Edmonton (SID) - Mit drei Assists hatte Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl entscheidenden Anteil am 4:1-Sieg der Edmonton Oilers in der NHL gegen die Montreal Canadiens. Draisaitl war an den Treffern zum 1:0, 2:0 und 4:1 beteiligt und verbuchte in dieser Saison bereits seine Assists Nummer 19, 20 und 21. Für die Oilers war es der vierte Sieg in Folge.