NHL: Dritter Sieg für Sturm und die Kings

Las Vegas (SID) - Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat als Assistenztrainer mit den Los Angeles Kings in der NHL den dritten Sieg in Serie gefeiert. Die Kings gewannen durch einen Treffer von Tyler Toffoli in der zweiten Minute der Verlängerung bei den Vegas Golden Knights mit 4:3. Zvor hatte LA gegen die Winnipeg Jets und bei den San Jose Sharks die Oberhand behalten.

Siegtor für LA: Tyler Toffoli © SID

Nichts zu holen gab es dagegen für Nationalspieler Dominik Kahun und die Chicago Blackhawks beim 3:6 gegen die Florida Panthers. Kahun blieb in seinen knapp 18 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.