NHL: Dritter Sieg in Folge für Kühnhackl und die Penguins

Philadelphia (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl nimmt mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins einen Monat vor dem Beginn der Play-offs immer mehr Fahrt in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf. Der fünfmalige Stanley-Cup-Gewinner feierte beim 5:2 bei den Philadelphia Flyers den dritten Sieg in Folge und eroberte damit die Tabellenführung in der Metropolitan Division.

Tom Kühnhackl feiert dritten Sieg in Folge © SID

Kühnhackl kam in Philadelphia auf knapp zwölf Minuten Eiszeit, konnte dabei aber keinen Scorerpunkt zum Sieg der Pens beisteuern - ganz im Gegenteil zu Superstar Sidney Crosby. Der 30-Jährige verbuchte drei Assists und hat damit exakt 1100 Karrierepunkte auf seinem Konto. Der Rekord seines kanadischen Landsmann Wayne Gretzky ist für Crosby allerdings noch weit entfernt. "The Great One" schaffte es auf 2857 Punkte.