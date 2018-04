NHL: Favoriten gewinnen auch Spiel zwei der Play-offs

Nashville (SID) - Die besten Teams der regulären Saison haben in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auch die zweiten Spiele gewonnen. Vizemeister Nashville Predators, in der Hauptrunde mit den meisten Punkten, bezwang die Colorado Avalanche mit 5:4. Tampa Bay Lightning, im Osten die Nummer eins, besiegte die New Jersey Devils mit 5:3.

Nashville gewann auch das zweite Play-off-Spiel © SID

Beide Mannschaften führen in der best-of-seven-Serie damit ebenso mit 2:0 wie der ehemalige Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins und die San Jose Sharks. Die Bruins setzten sich vor heimischer Kulisse gegen die Toronto Maple Leafs mit 7:3 durch, San Jose gewann das kalifornische Duell bei den Anaheim Ducks mit 3:2.

Überragender Akteur bei den Bruins war der Tscheche David Pastrnak mit drei Treffern und drei Vorlagen. Bei den Ducks kam Nationalspieler Korbinian Holzer nicht zum Einsatz.