NHL: Greiss gewinnt mit Islanders, Grubauer geht mit Colorado unter

Detroit (SID) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss ist mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL nach zwei Niederlagen in Serie wieder in der Erfolgsspur. Den Islanders gelang beim 3:2 bei den Detroit Red Wings der siebte Auswärtssieg. Der deutsche Stürmer Tom Kühnhackl kam bei den Gästen, die Achter im Osten sind, nicht zum Einsatz.

Greiss wehrte 32 Schüsse ab © SID

Nationaltorhüter Philipp Grubauer ging dagegen bei der 1:7-Klatsche bei Tampa Bay Lightning mit Colorado Avalanche unter. Dabei verhinderte Grubauer, der nach 28 Minuten beim Stand von 1:5 für Konkurrent Semjon Warlamow ins Tor kam, noch Schlimmeres. Für die Gastgeber, die die Tabelle im Osten anführen, war es der sechste Sieg in Serie. Colorado ist Dritter im Westen.