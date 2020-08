NHL: Greiss mit Islanders dicht vor Halbfinaleinzug

Köln (SID) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL den nächsten Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale gemacht. Das vierte Viertelfinalspiel gegen die Philadelphia Flyers gewann das Team aus dem Big Apple 3:2 und führt in der Best-of-seven-Serie jetzt mit 3:1. Greiss stand über die gesamte Spielzeit auf dem Eis und hielt 36 von 38 Schüssen.

Greiss hielt gegen Philadelphia 36 von 38 Schüssen © SID

Colorado Avalanche musste dagegen ohne den weiterhin verletzten Goalie Philipp Grubauer erneut einen Rückschlag hinnehmen. Gegen die Dallas Stars verlor Colorado 4:5 und liegt in der Serie jetzt 1:3 hinten.

Auch die Vegas Golden Knights haben den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Gegen die Vancouver Canucks setzte sich das Team im vierten Spiel mit 5:3 durch und führt in der Serie ebenfalls 3:1.