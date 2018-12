NHL: Greiss sichert Islanders den Sieg im Penaltyschießen

New York (SID) - Eishockey-Nationaltorwart Thomas Greiss hat seinen New York Islanders im Penaltyschießen gegen die Detroit Red Wings den Sieg gerettet. Der 32-Jährige aus Füssen hielt beim 4:3 im Shootout die Versuche von Frans Nielsen und Gustav Nyquist. Mathew Barzal, der schon in der regulären Spielzeit getroffen hatte, erzielte das entscheidende Tor. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl fehlte den Islanders erneut angeschlagen.

Greiss wehrte 32 Schüsse ab

Mit 3:4 nach Verlängerung verloren die Los Angeles Kings mit Assistenzcoach Marco Sturm bei den Pittsburgh Penguins. Phil Kessel traf nach vier Minuten in der Overtime zum Sieg. Die Kings, bei denen Ex-Bundestrainer Marco Sturm unter anderem für die Defensive und das Power-Play verantwortlich ist, bleiben Letzter im Westen. Die Islanders liegen im Osten als Neunte knapp hinter Pittsburgh, das den letzten Play-off-Platz belegt.