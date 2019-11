NHL: Greiss siegt mit den Islanders

New York (SID) - Eishockey-Nationaltorwart Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zwei Tage nach der Overtime-Niederlage gegen die Pittsburgh Penguins (3:4) bezwangen die Islanders die Florida Panthers 2:1 und feierten den elften Sieg aus den vergangenen zwölf Spielen. Greiss wehrte 37 Schüsse auf sein Tor ab, Tom Kühnhackl fehlte den New Yorkern verletzt.

Zurück in der Erfolgsspur: Thomas Greiss © SID

Aus dem Tritt geraten sind hingegen die Buffalo Sabres mit ihrem deutsch-kanadischen Coach Ralph Krueger. Nach einem überraschend starken Saisonstart kassierten die Sabres im Rahmen der Global Series in Stockholm gleich zwei Niederlagen gegen Tampa Bay Lightning. Einen Tag nach dem 2:3 verloren die Sabres mit 3:5 und mussten die vierte Niederlage nacheinander hinnehmen.