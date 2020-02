NHL: Greiss und Rieder gewinnen

Köln (SID) - Die deutschen Eishockey-Spieler haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL Siege gefeiert. Torhüter Thomas Greiss gewann mit den New York Islanders das Topspiel im Osten bei den Washington Capitals mit Superstar Alexander Owetschkin 5:3. Greiss parierte dabei 26 der 29 Schüsse auf sein Tor. New York ist mit 70 Punkten Fünfter der Eastern Conference, Washington (77) liegt auf Platz drei.

Topspiel gewonnen: Thomas Greiss © SID

Stürmer Tobias Rieder trug sich beim 6:2-Erfolg der Calgary Flames bei den San Jose Sharks zum zweiten Mal in Serie in die Torschützenliste ein. Der 27-Jährige traf für das kanadische Team zum zwischenzeitlichen 2:0, bereits beim 6:2 bei den Vancouver Canucks am Wochenende hatte er ein Tor erzielt.