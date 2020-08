NHL: Grubauer mit Colorado im Play-off-Viertelfinale

Köln (SID) - Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit Colorado Avalanche den Einzug ins Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL geschafft. Colorado gewann gegen die Arizona Coyotes erneut mit 7:1 und beendete die Best-of-Seven-Serie mit 4:1.

Grubauer schaffte den Einzug ins Play-off-Viertelfinale © SID

"Es war toll anzusehen", sagte Grubauer, der über die volle Spielzeit zum Einsatz kam und 23 von 24 Schüssen parierte: "Ich denke, wir haben unseren Rhythmus hier gefunden und müssen sicherstellen, dass wir mit dem gleichen Einsatz in die nächste Runde gehen." Dort treffen Grubauer und Co. auf die Vegas Golden Knights, die gegen die Chicago Blackhawks als erstes Team ins Viertelfinale eingezogen waren.

Auch die Boston Bruins und Tampa Bay Lightning zogen in die nächste Runde ein. Boston bezwang die Carolina Hurricanes 2:1 und gewann die Serie ebenso mit 4:1 wie Tampa, das sich gegen die Columbus Blue Jackets mit 5:4 nach Verlängerung durchsetzte.

Die Philadelphia Flyers nutzten ihren ersten Matchball zum Viertelfinaleinzug nicht, sie unterlagen Rekordmeister Montreal Canadiens 3:5. In der Serie steht es damit nur noch 3:2. So steht es auch zwischen den Vancouver Canucks und den St. Louis Blues. Die Canucks setzten sich in Spiel fünf mit 4:3 durch und haben den Vorteil nun auf ihrer Seite.