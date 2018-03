NHL: Grubauer mit Washington vor Einzug in die Play-offs

Washington (SID) - Ohne eigenes Zutun steht der deutsche Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer mit den Washington Capitals kurz vor dem Einzug in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL. Washington setzte sich in der Overtime mit 3:2 gegen die New York Rangers durch. Goalie Grubauer sah den Erfolg von der Bank aus, Braden Holtby hütete das Tor.

Schaut zu: Philipp Grubauer © SID

Den entscheidenden Treffer nach 38 Sekunden der Verlängerung erzielte der Russe Jewgeni Kusnezow. Durch den Sieg führen die Capitals die Metropolitan Division mit sieben Punkten Vorsprung auf Meister Pittsburgh Penguins an. Nur der Sieg der drittplatzierten Philadelphia Flyers (2:1 bei Colorado Avalanche) verhinderte den vorzeitigen Einzug der Hauptstädter in die K.o.-Runde.