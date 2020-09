NHL: Islanders feiern ersten Sieg in der Halbfinal-Serie

München (SID) - Ohne die deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Tom Kühnhackl haben sich die New York Islanders im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zurückgemeldet. Nach den beiden verlorenen Spielen zum Auftakt gewannen die Islanders gegen Tampa Bay Lightning die dritte Partie der Best-of-Seven-Serie mit 5:3. Am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) hat New York die Chance auszugleichen.

Die Islanders durften in Spiel drei jubeln © SID

Die Islanders hatten vor dem Schlussdrittel schon 3:1 geführt, doch Tampa Bay glich acht Minuten vor Ende der Partie aus. Brock Nelson (57.) und Jean-Gabriel Pageau (60.) ins leere Tor sorgten dafür, dass die Serie spannend bleibt.

In der zweiten Halbfinalserie zwischen den Dallas Stars und den Vegas Golden Knights steht es 2:1 für die Texaner. Die nächste Begegnung findet in der Nacht zu Sonntag (02.00 Uhr MESZ) statt.