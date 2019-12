NHL: Kahun erzielt neunten Saisontreffer

Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat seinen neunten Saisontreffer für die Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL erzielt. Beim 6:4 (3:0, 1:3, 2:1) gegen die Nashville Predators schoss der 24-Jährige im ersten Drittel das zweite Tor der Partie. Kahun und Co. belegen in der Eastern Conference nach zuletzt neun Siegen aus elf Spielen Tabellenplatz drei.

Probleme mit den Penguins: Dominik Kahun © SID

Philipp Grubauer musste sich mit Colorado Avalanche mit einem Punkt begnügen. Der deutsche Torhüter wehrte zwar 38 von 40 Schüssen ab, unterlag im Penaltyschießen bei den Dallas Stars aber 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Trotz vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen liegt Grubauer mit Colorado im Westen auf Platz zwei.