NHL: Kahun gewinnt mit Pittsburgh zum dritten Mal in Folge - New Jersey feuert General Manager Shero

München (SID) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Pittsburgh Penguins den dritten Sieg in Folge errungen. Beim 4:3 nach Penaltyschießen bei den Arizona Coyotes blieb der deutsche Stürmer ohne Scorerpunkt, nachdem ihm in der Partie zuvor erstmals in seiner NHL-Karriere drei Torvorlagen in einem Spiel gelungen waren.

Diesmal ohne Scorerpunkt: Dominik Kahun © SID

Den entscheidenden Penalty für den fünfmaligen Stanley-Cup-Champion verwandelte der Lette Teddy Blueger. Kahun spielte erneut an der Seite des russischen Topstars Jewgeni Malkin, der frühere Münchner steht nach bisher 44 Einsätzen bei sehr guten 26 Scorerpunkten (10 Tore/16 Assists).

Die Penguins, bei denen Kapitän Sidney Crosby nach langer Verletzungspause kurz vor dem Comeback steht, sind im Osten mit 28 Siegen aus 45 Spielen und 61 Punkten Dritter.

Beim dreimaligen Cup-Gewinner New Jersey Devils hat dagegen General Manager Ray Shero die Verantwortung für die bislang missratene Saison übernehmen müssen. Die Devils trennten sich nach knapp fünfjähriger Zusammenarbeit vom 57-Jährigen, dessen Nachfolge zunächst Assistent Tom Fitzgerald im Team mit Devils-Legende Martin Brodeur übernimmt.

New Jersey hatte im Dezember bereits Headcoach John Hynes entlassen, der inzwischen von den Nashville Predators angeheuert wurde. Die Devils liegen im Osten weit außerhalb der Play-off-Ränge und haben kaum noch Chancen auf den Einzug in die Endrunde.