NHL: Kahun kommt mit Chicago weiter nicht in Fahrt

Chicago (SID) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun kommt mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter nicht in Fahrt. Chicago unterlag dem Spitzenteam Calgary Flames 3:4, der ehemalige Münchner Angreifer blieb in 19 Minuten Spielzeit ohne Torbeteiligung.

Kahun-Treffer reicht Chicago nicht zum Sieg © SID

Die Play-off-Plätze geraten für die Blackhawks (39 Punkte), momentan 13. im Westen, immer weiter außer Reichweite. Die Flames (58) sind dagegen weiter Erster der Western Conference.

Ex-Bundestrainer Marco Sturm verlor derweil mit den Los Angeles Kings 1:3 bei den San Jose Sharks. Das Team von Assistenztrainer Sturm belegt mit 37 Punkte weiter den letzten Platz im Westen.