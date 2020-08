NHL: Kantersieg für Grubauer und Colorado

Köln (SID) - Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer steht mit den Colorado Avalanche nach einem Kantersieg kurz vor dem Einzug ins Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL. Colorado besiegte die Arizona Coyotes im vierten Spiel der Best-of-Seven-Serie klar mit 7:1 und führt in der Serie mit 3:1.

Grubauer (r.) parierte 14 von 15 Schüssen © SID

Damit fehlt den Avalanche nur noch ein Sieg zum Erreichen des Halbfinals der Western Conference. Grubauer kam über die volle Spielzeit zum Einsatz und parierte 14 von 15 Schüssen.

Ebenfalls kurz vor dem Einzug in die nächste Runde stehen die Boston Bruins im Osten. Nach einer Aufholjagd im Schlussdrittel gewannen die Bruins gegen die Carolina Hurricanes 4:3 und führen ebenfalls in der Serie 3:1. Boston drehte dabei im letzten Drittel binnen sieben Minuten einen 0:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Der Anschlusstreffer der Hurricanes 87 Sekunden vor dem Ende kam zu spät.