NHL: Kühnhackl fällt verletzt aus

Köln (SID) - Eishockey-Profi Tom Kühnhackl steht den New York Islanders in den kommenden vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung. Wie der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NHL mitteilte, hat der 27 Jahre alte Stürmer eine nicht näher definierte Verletzung am Unterkörper erlitten.

Kühnhackl fällt für vier bis sechs Wochen aus © SID

Beim 4:2 der Islanders bei den Ottawa Senators am Freitagabend (Ortszeit) war Kühnhackl mit den Knien voran unkontrolliert in die Bande geprallt. Anschließend musste er gestützt vom Eis gebracht werden. Kühnhackl, der 2016 und 2017 den Stanley Cup mit den Pittsburgh Penguins gewonnen hat, spielt seit 2018 für New York. In dieser Saison ist er noch ohne Scorerpunkt.