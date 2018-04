NHL: Kühnhackl mit Pittsburgh im Viertelfinale - auch Nashville weiter

Philadelphia (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins den zweiten Matchball genutzt und ist ins Play-off-Viertelfinale der NHL eingezogen. Der Meister gewann das sechste Spiel bei den Philadelphia Flyers 8:5 und entschied die best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich. Nächster Gegner ist der Sieger des Duells zwischen den Washington Capitals und den Columbus Blue Jackets (3:2).

Die Penguins erreichen die zweite Runde © SID

Gefeierter Held des Tages bei Pittsburgh war Jake Guentzel, der beim Stand von 3:4 mit einem Viererpack fast im Alleingang für die Entscheidung sorgte. Da gab es selbst von Supertsar Sidney Crosby ein Extralob: "Er hat schon im letzten Jahr in den Play-offs einen guten Job gemacht - und jetzt hat er sein Spiel noch einmal auf ein höheres Level gehoben."

Die Nashville Predators setzten sich am Sonntag in der Serie nach einem 5:0 im sechsten Spiel mit 4:2 gegen Colordao Avalanche durch und treffen nun auf die Winnipeg Jets.

Am Samstag hatte bereits Tampa Bay Lightning die zweite Runde erreicht. Tampa gewann im fünften Spiel mit 3:1 gegen die New Jersey Devils und entschied die Serie mit 4:1 für sich. In der nächsten Runde bekommt es der Klub aus Florida mit den Boston Bruins oder den Toronto Maple Leafs zu tun.