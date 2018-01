NHL: Kühnhackl mit Pittsburgh in der Erfolgsspur

Pittsburgh (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl befindet sich mit den Pittsburgh Penguins in der NHL weiterhin in der Erfolgsspur. Der Titelverteidiger aus der Steel City gewann in der nordamerikanischen Profiliga beim 5:2 gegen die New York Rangers bereits zum vierten Mal in Folge. Mit dem Sieg schoben sich die Penguins in der Tabelle an den Rangers vorbei und sind aktuell das siebtbeste Team im Osten.

Tom Kühnhackl scheitert an Rangers-Goalie Henrik Lundqvist © SID

Pittsburghs bester Torjäger Phil Kessel (35.) brachte den Erfolg mit seinem Treffer zum 3:2 auf den Weg, Superstar Sidney Crosby (53.) entschied das Duell mit dem 4:2. Kühnhackl kam gut zehn Minuten zum Einsatz und gab drei Schüsse auf das Tor des schwedischen Star-Torhüters Henrik Lundqvist ab. "Wir sind ein schnelles Team und im Moment spielen wir auch so. Auf die Weise ermüden wir die Gegner", sagte Crosby.