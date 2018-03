NHL: Kühnhackl und Holzer halten Kurs Richtung Play-offs

Pittsburgh (SID) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl und Korbinian Holzer halten in der nordamerikanischen Profiliga NHL Kurs in Richtung Play-offs. Stürmer Kühnhackl stand beim 5:3 von Titelverteidiger Pittsburgh Penguins gegen Rekordmeister Montreal Canadians 7:24 Minuten auf dem Eis. Verteidiger Holzer brachte es beim 4:0 der Anaheim Ducks bei den Calgary Flames auf 14:23 Minuten Einsatzzeit. Beide blieben ohne Scorerpunkt.

Korbinian Holzer auf Play-off-Kurs © SID

Pens-Superstar Sydney Crosby, der das zwischenzeitliche 3:3 erzielte, legte seinem Teamkollegen Jake Guentzel das 5:3 auf und feierte damit seinen 700. Assist in der NHL. Pittsburgh liegt in der Metropolitan Division auf dem zweiten Platz. Anaheim ist Dritter in der Pacific Division.

Den Boston Bruins reichte eine Niederlage in der Verlängerung, um sich vorzeitig das Ticket für die Play-offs zu sichern. Bei den St. Louis Blues unterlag der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger mit 1:2, sicherte sich durch die Verlängerung aber den entscheidenden Punkt. Boston ist in der Atlantic Division Zweiter hinter Tampa Bay Lightning.