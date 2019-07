NHL: Kühnhackl verlängert bei den New York Islanders

New York (SID) - Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl (27) wird auch in der kommenden NHL-Saison bei den New York Islanders spielen. Der Eishockey-Nationalspieler unterzeichnete bei der Franchise aus der nordamerikanischen Profiliga einen neuen, mit 850.000 US-Dollar (ca. 752.000 Euro) dotierten Ein-Jahres-Vertrag. Das bestätigten die Islanders nun offiziell.

Erfolgreicher Play-off-Auftakt für Kühnhackl © SID

Dem Sohn von Erich Kühnhackl gelangen in der abgelaufenen Saison vier Tore und fünf Vorlagen in 36 Hauptrundenspielen, dazu kamen acht Einsätze mit drei Assists in den Play-offs. Kühnhackl war zur Saison 2018/19 nach Long Island gewechselt, zuvor hatte er 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den NHL-Titel gewonnen. Der Stürmer geht im Oktober in seine fünfte NHL-Spielzeit.

Seinen größten Auftritt für die Nationalmannschaft hatte Kühnhackl im September 2016, als er mit seinem Treffer gegen Lettland die Olympia-Qualifikation für Pyeongchang 2018 ermöglichte.