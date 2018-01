NHL: Niederlagen für deutsche Legionäre

New York (SID) - Die deutschen Legionäre haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL Rückschläge hinnehmen müssen. Nationalspieler Dennis Seidenberg verlor mit den New York Islanders das Nachbarschaftsduell mit den New Jersey Devils 1:4 und kassierte die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen nacheinander. Goalie Thomas Greiss stand bei den Islanders nicht auf dem Eis.

Seidenberg (r.) verlor mit den Islanders © SID

Für Tobias Rieder lief es kaum besser. Der Stürmer der Arizona Coyotes blieb beim 2:3 nach Penaltyschießen gegen die San Jose Sharks ohne Torbeteiligung. Arizona bleibt trotz des Punktgewinns das schlechteste Team der Liga.