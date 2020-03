NHL: Niederlagenserie von Greiss und Islanders hält an

Köln (SID) - Die Negativserie von Nationaltorhüter Thomas Greiss und den New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hält an. Der 34-Jährige unterlag mit den Isles gegen die Carolina Hurricanes mit 2:3 nach Verlängerung und läuft nach der sechsten Niederlage in Folge Gefahr, noch aus den Play-off-Rängen zu fallen.

Serie hält an: Islanders verlieren auch gegen Carolina © SID

Als Sechster der Eastern Conference beträgt der Vorsprung auf die neuntplatzierten Canes 15 Spiele vor Abschluss der Hauptrunde nur noch zwei Punkte. Greiss zeigte eine ordentliche Leistung und parierte 25 der 28 Schüsse auf sein Tor. Tom Kühnhackl kam bei den Gastgebern nicht zum Einsatz.