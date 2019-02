NHL: Oilers und Draisaitl verlieren Play-offs aus den Augen

New York (SID) - Die Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Tobias Rieder haben mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL bereits die vierte Niederlage in Serie kassiert. Draisaitl schoss beim 2:5 bei den New York Islanders um Tom Kühnhackl sein 35. Saisontor, Rieder steuerte einen Assist bei.

35. Saisontreffer für Leon Draisaitl © SID

"Wir haben auf dieser Reise große Fehler gemacht und dafür bezahlt", sagte Edmontons Trainer Ken Hitchcock nach der dritten Auswärtspleite in Folge. Kühnhackl und Torhüter Thomas Greiss, der nicht zum Einsatz kam, liegen mit den Islanders als Spitzenreiter der Metropolitan Division klar auf Play-off-Kurs. Edmonton hat in der Western Conference mit 53 Punkten bereits sieben Zähler Rückstand auf einen Wildcard-Platz und wird die Play-offs wohl verpassen.

Eine Niederlage musste auch Dominik Kahun mit den Chicago Blackhawks hinnehmen. Der Meister von 2015 verlor mit 2:5 gegen die Columbus Blue Jackets. Ohne Philipp Grubauer im Tor unterlagen die Colorado Avalanche den St. Louis Blues mit 0:3.