NHL: Oilers verlieren trotz Draisaitl-Tor, Greiss und Grubauer glänzen

Las Vegas (SID) - Trotz der 43. Saisontreffers von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine weitere Niederlage erlitten. Die Kanadier unterlagen beim letztjährigen Stanley-Cup-Finalisten Vegas Golden Knights mit 3:6. Draisaitl erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2, es war sein 91. Scorerpunkt in dieser Saison. Edmonton hat damit weiter sieben Punkte Rückstand auf die Arizona Coyotes im Kampf um die zweite "wild card" und den Einzug in die Play-offs.

Besser läuft es weiter für Thomas Greiss. Der Torhüter zeigte beim 3:2-Sieg nach Verlängerung der New York Islanders gegen Minnesota Wild mit 32 abgewehrten Schüssen eine herausragende Leistung. Die Islanders zogen damit in der Metropolitan Division erneut mit Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals gleich und liegen klar auf Play-off-Kurs.

Zuvor hatte bereits Torhüter Philipp Gruber geglänzt. Beim 3:0 der Colorado Avalanche gegen die New Jersey Devils war ihm sein dritter Shutout in den vergangenen sechs Einsätzen gelungen. Der 27 Jahre alte Rosenheimer, im Vorjahr NHL-Champion mit den Capitals, liegt mit Colorado vier Punkte hinter einem Play-off-Platz. Zehn Hauptrundenspiele stehen noch aus.