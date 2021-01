NHL: Ottawa verliert ohne Stützle

Köln (SID) - Ohne ihren deutschen Shootingstar Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine Heimniederlage kassiert. Die Kanadier mussten sich den Winnipeg Jets mit 1:4 geschlagen geben, dabei gelang Chris Tierney im Schlussdrittel lediglich noch eine Ergebniskosmetik. Stützle musste wegen einer "kleineren Verletzung" auf seinen Einsatz verzichten. Mit nur drei Punkten aus vier Spielen ist Ottawa Division-Schlusslicht.

Stützle wurde schmerzlich vermisst © SID

Rookie Stützle (19) hatte am Samstag in seinem erst zweiten NHL-Einsatz sein erstes Tor erzielt. Er war zuletzt bei der Junioren-WM zum besten Stürmer des Turniers gekürt worden. Wie einst der deutsche Starspieler Leon Draisaitl wurde er im Draft an Position drei gezogen.