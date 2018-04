NHL: Play-off-Sieg für Kühnhackl mit Pittsburgh

Philadelphia (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit dem Titelverteidiger Pittsburgh Penguins in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder alle Trümpfe in der Hand. Bei den Philadelphia Flyers gewann der Favorit 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) und ging in der best-of-seven-Serie 2:1 in Führung.

Kühnhackl erreichte mit Pittsburgh die Play-offs © SID

Das erste Spiel hatten die Penguins mit 7:0 für sich entschieden, im zweiten Duell kassierte der Favorit eine deutliche 1:5-Niederlage. Kühnhackl stand in der dritten Begegnung 10:52 Minuten auf dem Eis.