NHL-Profi Kahun gibt Meistertipp ab: "Bei Boston stimmt einfach alles"

Köln (SID) - Die Boston Bruins gegen die Colorado Avalanche mit Nationaltorhüter Philipp Grubauer: So wird das Stanley-Cup-Finale in der Eishockey-Profiliga NHL in diesem Jahr laut Dominik Kahun aussehen. Und der 25-Jährige hat einen klaren Favoriten. "Auch wenn ich Colorado mag, muss ich jetzt im Finale auf Boston als Champion tippen", sagte der Nationalstürmer von den Buffalo Sabres bei SPOX.

Sieht in Buffalo eine große Chance: Dominik Kahun © SID

Kahun ist mit seiner Mannschaft nicht beim Restart der Liga in Kanada dabei, Tabellenplatz 13. im Osten war für die Qualifikation zu wenig. Im Finale spreche die Erfahrung "einfach für die Bruins. Boston wird den Tick cooler sein", sagte Kahun: "Und Boston war im vergangenen Jahr schon im Finale, jetzt sind sie eigentlich dran, das Ding zu holen."

Besonders beeindruckt ist der frühere Münchner vom Sturm. "Viele Klubs haben ja eine überragende erste Reihe, aber was (David) Pastrnak, (Brad) Marchand und (Patrice, d. Red.) Bergeron abziehen, ist natürlich übertrieben gut", so Kahun. Dazu sei der Kader tief, "bei Boston stimmt einfach alles."