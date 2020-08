NHL-Profi Kahun plant "in einigen Jahren" Rückkehr nach München

Köln (SID) - Nationalspieler Dominik Kahun kann sich nach seiner NHL-Zeit eine Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zu seinem Ex-Klub Red Bull München sehr gut vorstellen. "Ich hoffe natürlich, dass ich noch einige Jahre drüben spielen werde, aber vor allem in Deutschland gibt es für mich eigentlich keine andere Mannschaft als München", sagte der 25-Jährige im Podcast "Puck ma's": "Man weiß ja nicht, was passiert und ob es ein anderes Ausland gibt, wo ich vielleicht mal spielen werde, aber in der DEL kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders spiele als in München."

Nationalspieler Kahun kann sich DEL-Rückkehr vorstellen © SID

Die nahe Zukunft von Kahun befindet sich noch in der Schwebe, mit seinem aktuellen NHL-Team Buffalo Sabres gab es noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Dennoch gibt sich der Angreifer optimistisch: "Meine Agentur und ich gehen davon aus, dass ich bei Buffalo verlängern werde. Die Gespräche sollten bald beginnen, wegen Corona wurde natürlich alles verschoben."