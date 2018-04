NHL-Profi Rieder sagt für Eishockey-WM ab

Berlin (SID) - NHL-Profi Tobias Rieder (25) steht der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) nicht zur Verfügung. Der Stürmer der Los Angeles Kings hat seine Teilnahme abgesagt, das erklärte Bundestrainer Marco Sturm am Rande des Vorbereitungsspiels gegen Frankreich (2:1 n.V.) in Berlin.

Tobias Rieder wird nicht an der WM teilnehmen © SID

Rieder, der Mitte Februar von den Arizona Coyotes nach L.A. gewechselt war, ist nach dem Ende der laufenden Saison in der nordamerikanischen Profiliga vertragslos. Der Landshuter will laut Sturm wegen seiner ungeklärten Zukunft keine Verletzung riskieren.