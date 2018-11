NHL-Rekord: Montreal schießt zwei Tore in zwei Sekunden

Montréal (SID) - Rekordmeister Montreal Canadiens hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit zwei Toren in zwei Sekunden für einen Rekord gesorgt. Im Heimspiel gegen Titelverteidiger Washington Capitals sorgten Max Domi (59:38) und Joel Armia (59:40) in der Schlussminute für den 6:4-Sieg. Armia traf direkt nach dem Bully ins leere Tor, die Caps hatten ihren Goalie für einen zusätzlichen Feldspieler herausgenommen.

Max Domi (r.) nach seinem Treffer zum 5:4 © SID

Die bisherige Bestmarke lag bei drei Sekunden und war von gleich drei Teams erzielt worden. Die New York Islanders (2016 gegen Pittsburgh), die Minnesota Wild (2014 gegen Chicago) und die St. Louis Eagles (1935 gegen Detroit) trafen blitzschnell nacheinander.

3:04 Minuten vor Schluss lag Montreal noch 3:4 hinten, dann glich Jesperi Kotkaniemi aus. Der Finne hatte bereits zum 1:0 getroffen, es war das erste NHL-Tor des 18-Jährigen.