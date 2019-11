NHL: Rieder kassiert mit Calgary vierte Niederlage in Folge

Los Angeles (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder schlittert mit den Calgary Flames nach einem torlosen Wochenende in der nordamerikanischen Profiliga NHL in eine Krise. Das bittere 0:6 bei den Vegas Golden Knights war für die Flames die vierte Niederlage nacheinander und folgte einen Tag nach einem 0:3 bei den Arizona Coyotes. Seit genau 130:03 Minuten ist Calgary damit ohne Torerfolg und liegt mit 23 Punkten aus 23 Spielen außerhalb der Play-off-Ränge in der Western Conference.

Rieder (l.) und die Flames gingen erneut leer aus © SID

Auch Flügelstürmer Rieder (26) spielte wieder einmal glücklos und steht nach bisher 17 Saisoneinsätzen bei nur einem Tor. Bereits die Vorsaison war für den Landshuter schlecht gelaufen, als er im Trikot der Edmonton Oilers in 67 Einsätzen keinen einzigen Treffer erzielte. Besonders enttäuschend agierte in Las Vegas jedoch die Top-Reihe der Flames um Johnny Gaudreau, der bei fünf Gegentoren auf dem Eis stand.