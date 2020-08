NHL: Rieder mit Calgary im Achtelfinale

Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder ist mit den Calgary Flames ins Achtelfinale der Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingezogen. Die Kanadier besiegten die Winnipeg Jets in Edmonton mit 4:0 und gewannen damit die Serie in der Qualifikationsrunde mit 3:1. Rieder stand dabei knapp zehn Minuten auf dem Eis. Calgarys Gegner für die nächste Runde steht noch nicht fest.