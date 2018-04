NHL: Rieder scheitert mit Los Angeles in den Play-offs

Los Angeles (SID) - Der Traum vom Stanley-Cup-Triumph ist für Tobias Rieder früh geplatzt. Der Eishockey-Nationalstürmer verlor mit den Los Angeles Kings auch das vierte Duell gegen die Vegas Golden Knights mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) und schied damit in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Profiliga NHL aus.

Rieders Traum vom Stanley-Cup-Triumph ist geplatzt © SID

Rieder, der erste Mitte Februar von den Arizona Coyotes zu den Kings gewechselt war, könnte nun die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) verstärken. Im vierten und letzten Play-off-Spiel war der 22-Jährige trotz dreier Schüsse aufs Tor nicht erfolgreich.

Die Erfolgsgeschichte der Golden Knights geht dagegen weiter. Der Klub ist die erste Franchise in der NHL-Geschichte, der in der Premierensaison in den Play-offs ein Sweep gelang.

Nationaltorwart Philipp Grubauer hat derweil mit den Washington Capitals im Duell mit den Columbus Blue Jackets auf 1:2 verkürzt. Washington gewann in der Nacht zu Mittwoch ohne Grubauer im Tor mit 3:2 nach Verlängerung.